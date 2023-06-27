Комбикормовый завод, расположенный на юге Подмосковья, продолжают модернизировать

Группа «Черкизово» планирует в сентябре завершить модернизацию одного из своих старейших предприятий — Ожерельевского комбикормового завода. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что на объект уже привезли новое производственное оборудование, начинается его монтаж. Ожидается, сто работы по модернизации помогут увеличит производственные мощности до пятисот тысяч тонн комбикормов в год. После расширения производства часть комбикормов будет поставляться на птицефабрики группы «Черкизово» в Тульской области.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья поддерживают расширение фабрики пастилы в Коломне.