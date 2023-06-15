Андрей Воробьев: власти Подмосковья поддерживают расширение фабрики пастилы в Коломне

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, «Коломенская пастила» намерена расширить производственную площадку в бывших корпусах конфетно-пастильного заведения купцов Чуприков. Там сейчас находится музейная фабрика.

Кроме того, предприятие планирует создать собственную сырьевую базу. Для этого в усадьбе Сенницы высадят яблоневый сад.

По словам Андрея Воробьева, коломенская пастила является одним из самых знаменитых брендов региона. Она вносит огромный вклад в развитие туризма. Глава Подмосковья напомнил, что в 2018 и в 2022 годах фабрике выдали субсидию на частичное возмещение затрат на модернизацию оборудования.

«А сейчас поступил запрос на новые производственные площади, землю, чтобы можно было выращивать яблоки, из которых делают пастилу — мы непременно окажем содействие», — подчеркнул губернатор.

Елена Дмитриева, в свою очередь, рассказала, что соседние корпуса фабрики до недавнего времени были заняты муниципальной службой ЖКХ. Там хранилась техника, для которой уже нашли другую площадку, поэтому старинные корпуса будут переданы предприятию уже в этом году.

«Знаковый для нас момент, переломный! Мы долго этого ждали, но дело никак не сдвигалось с мертвой точки. И вот Андрей Юрьевич (Воробьев. — прим. ред.) дал команду, процесс пошел», — отметила Дмитриева.

Ранее на полях ПМЭФ глава Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве.