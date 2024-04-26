Компания МАЙ установила сотрудничество с наукоградом Фрязино в ряде сфер

Компания МАЙ и администрация городского округа Фрязино вместе будут заниматься реализацией разных инициатив в экономической, инвестиционной, инновационной, культурной и социальной сферах. Это позволит расширить спектр кадровых возможностей округа, а также повысить производительность труда и помочь экологии.

Председатель Совета директоров компании МАЙ Игорь Лисиненко и глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев подписали новое соглашение о сотрудничестве 26 апреля во время торжественного мероприятия, проходящего в честь Праздника труда в Подмосковье. Благодаря общим усилиям в округе продолжат улучшать условия труда, качество работы и двигаться в сторону экономически устойчивого развития.

«МАЙ на протяжении многих лет является надежным партнером в развитии городского округа. Уверен, расширение нашего сотрудничества станет еще одной вехой и толчком для развития Фрязино и всей Московской области как комфортного и удобного места для жизни», — отметил и глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Игорю Лисиненко и сотрудникам Майкомплекса торжественно вручили благодарственные письма.

Компания МАЙ сотрудничает с администрацией Фрязино с 1998 года, со времени возведения крупнейшей чаепроизводящей фабрики. Стороны взаимно заинтересованы в работе над проектами в сферах образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты и других. Долгое сотрудничество привело к впечатляющим результатам.

Фабрика Майкомплекс во Фрязино — одна из крупнейших в стране. Ее производственная мощность достигает 32 тысяч тонн продукции в год. Предприятие постоянно развивается, расширяет возможности и приглашает на перспективные вакансии молодых сотрудников. Для них организуют обучения и комфортные условия для труда. Компания заинтересована в трудоустройстве жителей Фрязино, но поддерживает и другие округа. Например, Щелково. С 2016 года компания принимает учащихся Щелковского колледжа: в настоящий момент трудоустроены более 100 студентов последних курсов и выпускников.

Благодаря активной работе по привлечению кадров в предприятия МАЙ повышается инвестиционная привлекательность региона, экономическая составляющая и качество жизни населения. Также компания осуществляет поддержку для малообеспеченных граждан, многодетных семей, союзов ветеранов и детских домов, поставляя туда партии чая и кофе.

Еще одним плюсом компании является нацеленность на экологию. На предприятии производят перерабатываемую упаковку, органическую продукцию, напитки с витаминами. Помимо этого постоянно ведется работа по снижению нагрузки на энергоносители и водные ресурсы, а на территориях рекреационных зон Фрязино ведутся субботники. В 2023 году МАЙ проложил участок дороги, который позволил жителям безопасно преодолевать маршрут.