Компания «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дмитровский техникум» подписали договор о создании базовой кафедры

Генеральный директор АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Тарас Рассолов и директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская подписали договор о создании базовой кафедры, которая будет работать на базе дубненского филиала «Дмитровского техникума» в левобережной части Дубны.

Отмечается, что основная цель создания кафедры — комплексная подготовка специалистов по профилю «машиностроение» для работы на предприятиях города. Благодаря этой инициативе выпускники дубненских школ смогут получить востребованную на десятилетия и высокооплачиваемую профессию, а также трудоустроиться на многочисленные предприятия Дубны.

Ожидается, что завод возьмет на себя все расходы по материально-техническому обеспечению учебного процесса, а в ряды преподавательского состава новой кафедры войдут высококвалифицированные преподаватели-практики «ПРОМТЕХ-Дубны».