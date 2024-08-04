Компания «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дмитровский техникум» подписали договор о создании базовой кафедры
Фото: [Пресс-служба Администрации городского округа Дубна]
Генеральный директор АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Тарас Рассолов и директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская подписали договор о создании базовой кафедры, которая будет работать на базе дубненского филиала «Дмитровского техникума» в левобережной части Дубны.
Отмечается, что основная цель создания кафедры — комплексная подготовка специалистов по профилю «машиностроение» для работы на предприятиях города. Благодаря этой инициативе выпускники дубненских школ смогут получить востребованную на десятилетия и высокооплачиваемую профессию, а также трудоустроиться на многочисленные предприятия Дубны.
Ожидается, что завод возьмет на себя все расходы по материально-техническому обеспечению учебного процесса, а в ряды преподавательского состава новой кафедры войдут высококвалифицированные преподаватели-практики «ПРОМТЕХ-Дубны».
«Ежегодно на предприятия „ПРОМТЕХ“ трудоустраивается более 100 студентов и выпускников Дмитровского техникума. Создание базовой кафедры с „Дмитровским техникумом“ масштабирует наше сотрудничество и повысит качество подготовки ребят», — отметил генеральный директор «ПРОМТЕХ-Дубны» Тарас Рассолов.