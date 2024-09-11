Контрольно-надзорные органы Подмосковья за месяц выдали более трех тысяч предостережений

Контрольно-надзорные органы Подмосковья за прошлый месяц выдали более трех тысяч предостережений, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

За указанный период в регионе провели 343 проверки. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было проведено 420 проверок.

При этом специалисты провели шесть проверок по сработанным индикаторам риска. По итогам четырех из них были выявлены нарушения.

Большая часть проверок была проведена в сфере строительного надзора, лицензионного контроля и жилищного надзора — 262, 63 и девять соответственно.

Также в августе прошло более трех с половиной тысяч профилактических мероприятий.