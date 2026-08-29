«Кредитный груз давит». Задолженность россиян по ипотеке выросла до 24,7 трлн рублей

Совокупная задолженность российских граждан по жилищным ипотечным кредитам на 1 августа 2026 года составила 24,7 трлн рублей. Об этом со ссылкой на обзор рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России сообщает ТАСС .

Как следует из обзора рынка ипотечного жилищного кредитования, подготовленного Банком России, за месяц этот показатель прибавил 0,4%, а в годовом выражении — 10,7%.

«Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требования (ППТ) и секьюритизированной части портфеля) на 01.08.2026 составила 24,7 трлн рублей (+0,4% по сравнению с июнем 2026 года и +10,7% по сравнению с июлем 2025 года — прим. ТАСС)», — говорится в материалах регулятора.

Объем рублевых ипотечных кредитов, выданных банками в июле, сократился на 10,3% относительно июля прошлого года — до 85,5 тыс. займов. В денежном выражении падение составило 2,1% (до 363,4 млрд рублей), что, по информации ЦБ, соответствует средним показателям с начала года.

Существенные изменения произошли в структуре выдач. На фоне отсрочки принятия решения о корректировке условий семейной ипотеки объем кредитов по программам господдержки за месяц уменьшился на 41,3%. Тем не менее их доля в общем объеме выданных ипотек сохранилась на уровне 51,8% — это 188,2 млрд рублей. В то же время выдачи на рыночных условиях, напротив, продемонстрировали рост на 8,1%, достигнув 175,2 млрд рублей.

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