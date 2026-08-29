«Кредитный груз давит». Задолженность россиян по ипотеке выросла до 24,7 трлн рублей
ЦБ: ипотечная задолженность россиян в июле выросла почти на 11%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Совокупная задолженность российских граждан по жилищным ипотечным кредитам на 1 августа 2026 года составила 24,7 трлн рублей. Об этом со ссылкой на обзор рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России сообщает ТАСС.
Как следует из обзора рынка ипотечного жилищного кредитования, подготовленного Банком России, за месяц этот показатель прибавил 0,4%, а в годовом выражении — 10,7%.
«Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требования (ППТ) и секьюритизированной части портфеля) на 01.08.2026 составила 24,7 трлн рублей (+0,4% по сравнению с июнем 2026 года и +10,7% по сравнению с июлем 2025 года — прим. ТАСС)», — говорится в материалах регулятора.
Объем рублевых ипотечных кредитов, выданных банками в июле, сократился на 10,3% относительно июля прошлого года — до 85,5 тыс. займов. В денежном выражении падение составило 2,1% (до 363,4 млрд рублей), что, по информации ЦБ, соответствует средним показателям с начала года.
Существенные изменения произошли в структуре выдач. На фоне отсрочки принятия решения о корректировке условий семейной ипотеки объем кредитов по программам господдержки за месяц уменьшился на 41,3%. Тем не менее их доля в общем объеме выданных ипотек сохранилась на уровне 51,8% — это 188,2 млрд рублей. В то же время выдачи на рыночных условиях, напротив, продемонстрировали рост на 8,1%, достигнув 175,2 млрд рублей.
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