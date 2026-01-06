«Критическое положение». Канцлер Мерц предупредил коалицию о тяжелом годе для экономики страны

Как сообщает Spiegel, канцлер Германии Фридрих Мерц в своем обращении к партнерам по правящей коалиции дал оценку текущему экономическому положению страны, охарактеризовав его как критическое. Он не исключил, что следующий год окажется для ФРГ «очень трудным».

В документе, направленном соратникам по правительству, глава кабинета министров не только констатировал проблемы, но и обозначил ключевые векторы работы на ближайшую перспективу. Основной вызов, по его мнению, — это низкая производительность труда в сочетании с чрезмерным административным бременем и высоким налоговым давлением на бизнес.

В качестве ответа на эти вызовы Мерц заявил о намерении в наступающем году сфокусироваться на создании стимулирующих условий для роста национальной экономики. Эта политика, как ожидается, должна стать основой для создания новых рабочих мест и долгосрочного устойчивого развития.

На международной арене канцлер определил в качестве стержневой задачи правительства защиту принципов свободы и обеспечение мира на европейском континенте.

Ранее сообщалось о том, что рост госдолга Германии грозит стабильности всей еврозоны.