Крупный проект по выращиванию и производству плодовоовощной продукции реализуют в Павловском Посаде

Содействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия позволило решить системную проблему, с которой к ним обратился директор предприятия по выращиванию и производству плодовоовощной продукции.

Примечательно, что в мае к бизнес-омбудсмену обратился директор предприятия с просьбой оказать содействие в исключении земельного участка из Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается.

По имеющимся у предпринимателя документам, вид разрешенного использования данной земли — «под постройками/производственные центры». В настоящее время сооружений на территории не имеется, фактически, земля используется как подъездные пути.

Информация о земельном участке была включена в Перечень в связи с чем получение разрешения на строительство производственного комплекса не представлялось возможным. Решение вопроса собственными силами не увенчалось успехом. Тогда за защитой своих прав предприниматель обратился к Уполномоченному.

В адрес министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос об исключении земельного участка из Перечня.

В результате комплексного рассмотрения вопроса, в отношении заявителя было принято законное и обоснованное решение исключить информацию об отнесении земельного участка к особо ценным сельскохозяйственным угодьям из Перечня.