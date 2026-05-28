В конце мая российские обменники столкнулись с резким повышением спроса на доллары. Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в беседе с « Прайм » связала этот ажиотаж прежде всего с приближением летнего отпускного сезона.

По словам эксперта, граждане стремились приобрести американскую валюту на фоне затяжного укрепления рубля, пока российские деньги не начали снова дешеветь. Дополнительными факторами, подтолкнувшими людей в обменники, стали досрочное возвращение Министерства финансов на валютный рынок, а также снижение процентных ставок по рублевым банковским вкладам.

Кроме того, напомнила аналитик, наличные доллары остаются для россиян одним из немногих способов без проблем оплачивать товары и услуги за рубежом. Из-за западных санкций привычные банковские карты во многих странах по-прежнему не работают. Выгодный курс в сочетании с перечисленными обстоятельствами и толкает людей в пункты обмена валюты.

Крупные российские банки подтвердили: всплеск интереса граждан к иностранным деньгам пришелся именно на конец мая. Начиная с весны спрос на наличные доллары вырос в полтора-два раза по сравнению с обычными показателями. На данный момент американская валюта торгуется в районе отметки 70,9 рубля. Ряд экспертов сходится во мнении, что это — пик укрепления российской валюты.

Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, в свою очередь, отметила, что рассчитывать на дальнейшее ослабление доллара в обозримом будущем не приходится. По ее прогнозу, в июне, июле и августе курс американской валюты будет находиться в диапазоне 72–76 рублей.