La Depeche: санкции ЕС укрепили сотрудничество России с дружественными странами

России, которой уже более года запрещено экспортировать нефть в страны Евросоюза, удалось в значительной степени ограничить влияние санкций G7. Российское правительство придумало систему обхода эмбарго, пишет французская La Depeche.

Установленные ЕС ограничения предусматривает максимальную отпускную цену в $60, но нередко нефть продается по цене более $80.

Введенные санкции позволили России укрепить сотрудничество с дружественными странами, которые выступают в роли посредников. Россия использует флот танкеров, принадлежащих зарубежным компаниям, для переправки миллионов баррелей нефти в Азию, откуда он затем поступает, в том числе, и в страны ЕС.

За первые десять месяцев 2023 года Россия заработала на продаже нефти $104 млрд, и до сих пор не найдено эффективных мер для противодействия этому явлению, сокрушается издание.