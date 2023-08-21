Лавров: на саммите БРИКС пристальное внимание уделят повышению роли нацвалют для взаиморасчетов

Их постараются применять как можно чаще вместо использования долларов США либо евро.

Это мероприятие пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, столице Южно-Африканской Республики. Часть повестки, которая будет ставиться перед участниками саммита, раскрыл глава российского министерства иностранных дел. По утверждению Сергея Лаврова, улучшению форм взаиморасчетов между государствами, входящими в объединение, уделят самое пристальное внимание.

«В числе приоритетов - укрепление потенциала Нового банка развития, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах», - указал он.

Его слова были опубликованы в журнале «Убунту». Глава внешнеполитического ведомства также заверил, что БРИКС не ставит перед собой цель стать мировым гегемоном. Все государства, входящие в этот союз, хотят дать возможность всем странам развиваться гармонично и беспрепятственно.