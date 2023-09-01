Лавров опроверг планы России «угробить» доллар

Министр иностранных дел РФ считает, что в этом нет необходимости. Соединенные Штаты и сами неплохо справляются с этой задачей.

Америка перестает обеспечивать прежнюю мировую роль собственной валюты, на это указал глава российского внешнеполитического ведомства. Его слова привело ТАСС.

«Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», - заявил Сергей Лавров.

В то же время РФ выстраивает свою линию не против кого-то, в том числе и не против Америки. Она старается взаимодействовать с теми, кто признает принципы равноправия, а также готов соблюдать необходимый баланс интересов.