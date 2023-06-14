Лавров: украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект
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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что украинская часть зерновой сделки служит финансовым интересам киевского режима.
«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны», – сказал Лавров.
Он напомнил, что если зерновая сделка не заработает так, как это было договорено с ООН, то о ее продлении не может идти и речи.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия участвует в черноморской инициативе не ради Украины, а ради беднейших стран, куда и должно направляться зерно.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность состоянием зерновой сделки и обещал обеспечить предусмотренный ее рамками экспорт российского продовольствия и удобрений.