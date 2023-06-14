Лавров: украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект

«Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны», – сказал Лавров.

Он напомнил, что если зерновая сделка не заработает так, как это было договорено с ООН, то о ее продлении не может идти и речи.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия участвует в черноморской инициативе не ради Украины, а ради беднейших стран, куда и должно направляться зерно.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность состоянием зерновой сделки и обещал обеспечить предусмотренный ее рамками экспорт российского продовольствия и удобрений.