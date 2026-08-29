«Остановиться и кричать». Охотовед раскрыл главное правило выживания при встрече с медведем

При появлении медведя в городской черте необходимо подавать голос и категорически запрещается спасаться бегством от зверя. Об этом РИА Новости рассказал магаданский охотовед Александр Матерн.

«Кричать нужно. Медведя отпугивают громкие звуки. Убегать нельзя — он в любом случае окажется быстрее», — сказал эксперт.

По словам специалиста, дикие животные, забредающие в города и поселки, чаще всего не проявляют агрессии, а просто ищут пропитание. Тем не менее медведь остается опасным хищником, и в состоянии испуга он способен атаковать человека. Предугадать, нападет ли зверь, крайне затруднительно: поведение косолапого непредсказуемо, резюмировал охотовед.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске медведи в разных районах разоряют мусорные баки и огороды.