«Не больше 20 карт на руках». С 1 сентября в России запускают единую систему учета пластика

С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Она создана для оперативного выявления мошеннических схем, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В целях борьбы с дропперами принято решение о том, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт. Это ограничение будет реализовано с 1 сентября 2027 года, но подготовиться необходимо уже сейчас. И Национальная система платежных карт с 1 сентября текущего года будет этим заниматься», — заявил парламентарий в интервью накануне Восточного экономического форума-2026.

Как пояснил Аксаков, главная цель внедрения системы — пресечь массовое оформление карт на подставных лиц и ускорить обнаружение злоумышленников.

До этого директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова рассказывала агентству, что в новую систему попадут все карты, эмитированные российскими банками, вне зависимости от платежной системы. В базу также включат ранее выпущенные карты Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, если банк продолжает их обслуживать.

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