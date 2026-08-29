«Шоколад и печенье правят миром». Российский экспорт кондитерских изделий вырос на 14%

Россия по итогам 2025 года нарастила поставки кондитерской продукции за рубеж на 14%, а их общая стоимость впервые преодолела отметку в 2 млрд долларов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«В этом году высокие темпы сохраняются», — заявила она.

Российские кондитеры, по словам Никишиной, стабильно востребованы на внешних рынках. Особенно, как уточнила глава РЭЦ, китайские потребители отдают предпочтение шоколаду, печенью, овсяным хлопьям, меду и мороженому. Кроме того, руководитель центра обратила внимание на изменение структуры отечественного экспорта: в нем увеличивается доля готовых продовольственных товаров и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Ранее сообщалось о том, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сливочное мороженое и пломбир.