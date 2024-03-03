Линию по производству лимонадов на основе натурального сока запустили в Луховицах

Агрофабрика «Натурово», работающая в городском округе Луховицы третий год, открыла линию по производству газированных напитков, произведенных на основе натурального сока и минеральной воды, без сахара, иногда с натуральными специями, но без химических добавок.

Отмечается, что за счет этого напитки имеют ограниченный срок годности, зато полезны для здоровья. А на открытие линии приехал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

«Сегодня мы в Луховицах открываем новое производство. Очень приятно, что это современный тренд — натуральные продукты. Компания „Натурово“ к нам пришла из Калининграда, они там очень динамично развивались… Приятно, что выбрали именно городской округ Луховицы, и, самое главное, — что это только начало пути», — отметил глава муниципалитета Тимохин.

Компания «Натурово» на рынке уже около 30 лет. Раньше она была известна, в основном, в Калининградской области, а сейчас начала осваивать и Подмосковье, принеся сюда все свои наработки и технологии. «ЛимоНат» изготавливается из яблочного сока прямого отжима, который поставляется из Калининграда. Но в дальнейшем собираются переходить на местное сырье. Также в перспективе выпуск и других напитков, в том числе натурального яблочного сидра из местного сырья.