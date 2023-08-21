Литовские фермеры испугались оседания украинского зерна на рынке страны

Сейчас власти Литвы призывают вывозить сельхозпродукцию с Украины через Клайпедский порт, перегружая ее там на суда. Это чревато тем, что зерно будет попадать на внутренний рынок этой же страны.

Об опасности такой ситуации предупредил Аушрис Мацияускас, руководитель национальной ассоциации производителей зерновой продукции.

«Мы опасаемся того, что предназначенное на вывоз украинское зерно может остаться в Литве», - сообщил он в радиоэфире вещательной компании LRT.

По его мнению, украинское зерно немедленно собьет цену как минимум на треть ее сегодняшней стоимости, а то и даже на половину. Местные фермеры не могут конкурировать по части рентабельности сельхозпродукции с украинскими агропромышленниками, и неминуемо станут нести большие убытки.