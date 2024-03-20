Людмила Болатаева: Подмосковье занимает второе место по безработице в России

Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в России, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева в рамках пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».

«В нашем регионе восемь тысяч безработных, в то время как вакансий — восемьдесят тысяч. Это несомненно хорошие показатели, которые удалось достичь внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей», - отметила министр.

Пресс-конференция была приурочена к проведению в области Всероссийской ярмарки трудоустройства. Как отметила Болатаева, мероприятие охватит более двадцати тысяч участников.

Одной из компаний, которые представят свои вакансии на ярмарке, является Богородский филиал НПО «Прибор». Директор Дмитрий Кацуба рассказал, что на предприятии работает много молодежи — студентов и выпускников вузов без опыта работы. Также все желающие могут пойти на целевое обучение в рамках программы «Траектория — Прибор».