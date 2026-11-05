Икра, шампанское и вменяемые цены на видео малыша: чего хотят россиянки после родов

Акушер-гинеколог Стас Иваха на странице в соцсети решил выяснить, с какими трудностями сталкиваются женщины в родильных домах Уфы. Для этого он провел онлайн-опрос, взяв за основу пожелания одной из своих пациенток. Выяснилось, что запросы у женщин вполне земные, но подход к их решению у разных мам заметно отличается: одни мыслят проще, другие — с высоты опыта и административного размаха, сообщил mkset.ru.

По версии врача, основанной на словах подопечной, роженицам не хватает консультанта по грудному вскармливанию. Также в списке — Wi-Fi и табличка «Просьба не беспокоить», которая позволила бы побыть в тишине, поспать или провести время с малышом. Женщины хотели бы получать еду прямо в палату, заранее познакомиться с доктором и закрепить его за собой. Еще один пункт — экскурсия по роддому, чтобы понимать, где находится палата, туалет и что в ней есть. Завершает список желание обнять мужа после родов.

По данным издания, сами пациентки подошли к вопросу шире. Они попросили чайник в палату и возможность задержаться в роддоме еще на пару дней, прежде чем окунуться в домашнюю рутину. В их списке также оказались элементарное человеческое отношение от персонала, икра и шампанское после рождения в родбоксе, туалет в клизменной и возможность сходить в душ. Отдельным пунктом стала видеозапись первых минут жизни малыша по вменяемым ценам. А замыкает перечень профессионализм персонала.

Ранее сообщалось, что в учреждениях Подмосковья с начала года родили более 9 тыс. женщин из других регионов.