В ноябре 2026 года православных ждут Димитриевская суббота и Рождественский пост

Ноябрь 2026 года готовит верующим несколько значимых церковных дат. В этом месяце они вспомнят усопших, отметят праздник в честь архангела Михаила, почтут память апостола Филиппа и вступят в Рождественский пост. Подробнее о главных событиях — ниже, сообщил 56orb.ru.

7 ноября — Димитриевская родительская суббота

В этот день церковь особенно молится об ушедших. В храмах служат заупокойные литургии, а верующие поминают умерших родных и близких. С этой субботой также связана память о павших воинах. По традиции, установление особого поминовения связывают с князем Дмитрием Донским и битвой на Куликовом поле.

8 ноября — день памяти великомученика Димитрия Солунского

Церковь чтит святого, жившего на стыке III и IV столетий. По житию, он открыто исповедовал христианство и принял мученическую смерть в период гонений императора Диоклетиана. В православии Димитрия почитают как небесного покровителя воинов и заступника христиан.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Праздник посвящен архангелу Михаилу и всему ангельскому воинству. В христианском учении он возглавляет небесные силы в противостоянии злу, а его имя означает «Кто как Бог?». В народе этот день называют Михайловым. Верующие обращаются к архангелу с просьбами о защите и помощи.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

27 ноября — день памяти апостола Филиппа

Православные вспоминают одного из двенадцати ближайших учеников Христа. По Евангелию, Филипп родился в Вифсаиде и одним из первых последовал за Спасителем. После Вознесения он проповедовал христианское учение. В церковной традиции этот день именуют Филипповым — он завершает период перед началом Рождественского поста.

28 ноября — начало Рождественского поста

С этого дня начинается один из четырех многодневных постов, который продлится 40 дней — до 6 января 2027 года включительно. Это время духовной подготовки к Рождеству Христову. Верующим советуют больше молиться, каяться и делать добрые дела, а также придерживаться пищевых ограничений, установленных церковным уставом.

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