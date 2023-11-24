Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ изменится

В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS. Соответствующий указ Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ размещен на официальных ресурсах страны, а также опубликован на сайте Всемирной торговой организации.

Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам ОАЭ, подтверждая тем самым ее качество и безопасность для потребителя.

После вступления указа в силу участникам рынка будет предоставлено время на внесение корректировок в дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ.

На бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» Российского экспортного центра можно ознакомиться с планируемыми сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ.

В документе также приводится информация об изменении других национальных логотипов и введении новых графических обозначений.