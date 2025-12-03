На инвестиционном форуме ВТБ под названием «Россия зовет!» Максим Орешкин, занимающий пост заместителя руководителя администрации президента России, дал ответ на вопрос журналистов о будущем курса рубля. В своей речи он использовал перефразированное высказывание Андрея Аршавина, который ранее выступал за сборную России.

Орешкин ответил на комментарий модератора сессии, которым выступил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Пьянов подчеркнул, что прогнозирование курса рубля представляет собой сложную задачу, и ошибка в таких прогнозах может иметь более серьезные последствия для бизнеса, чем ошибки в прогнозировании процентной ставки Центрального банка.

«Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблемы», — заявил Орешкин.

Орешкин призвал учиться прогнозировать.

К слову, «ваши ожидания — ваши проблемы» — так сказал Андрей Аршавин, бывший футболист сборной России, после матча групповой стадии Евро-2012, где Россия потерпела поражение от Греции со счетом 0:1.