Максимум 440 тысяч рублей: кому разрешат забрать всю пенсию сразу

Некоторые граждане РФ вправе получить свои пенсионные сбережения не в рассрочку, а полным объемом. Основатель проекта «СЛОВО» Сергей Маликов в беседе с агентством «Прайм» разъяснил, кто может претендовать на такую единовременную выплату.

«Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчетная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать», — пояснил Маликов.

Эксперт добавил, что данное право также есть у граждан, достигших пенсионного возраста, но еще не имеющих нужного стажа или индивидуальных коэффициентов для назначения страховой пенсии. В 2026 году максимальная сумма, доступная к получению одним платежом, составит около 440 тысяч рублей.

Если же сбережения сформированы из добровольных взносов (например, по программе софинансирования или за счет материнского капитала), можно оформить срочные выплаты на десять лет. Подать заявление разрешается через портал «Госуслуги», личный кабинет Социального фонда России (СФР) или напрямую в том фонде, где лежат накопления.

