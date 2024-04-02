Медработники Нижегородской области станут получат повышенные выплаты с этого месяца

Медики Нижегородской области станут получать повышенные выплаты с этого месяца. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное отделение социального фонда России.

Уточняется, что размеры ежемесячных соцвыплат для медиков сельской местности, районных центров и малых городов были увеличены в прошлом месяце. Выплаты поступят медикам в апреле.

Отмечается, что эта мера коснется свыше 12 тыс. сотрудников больниц и поликлиник Нижегородской области. Так, врачам больниц в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек выплаты увеличены до 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу – до 30 тыс. рублей, с численностью населения до 100 тыс. человек врачи получат 29 тыс. рублей, средний медперсонал – 13 тыс. рублей.

Добавляется, что, кроме того, с текущего месяца повышен на 50% оклад нижегородских медиков.

Поясняется, что всего в регионе соцвыплаты получают свыше 20 тыс. медиков.