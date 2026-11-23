Подмосковная тяжелоатлетка одержала победу на Открытом кубке ШОС
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Подмосковная спортсменка Наталья Лапина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г.о., Старая Купавна) одержала победу на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике, который проходит в Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в весовой категории до 69 кг среди женщин. На втором месте оказалась Екатерина Смолякова (Россия). Участниками состязаний стали более 2 тыс. спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Их проводят с 11 по 23 ноября в Москве и области по 10 видам спорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.