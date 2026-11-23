Жители Подмосковья теперь могут подтвердить право на льготный проезд в автобусах региона с помощью МАКС ID. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

МАКС ID заменяет паспорт и водительское удостоверение и позволяет проверить возраст и льготный статус. Подтвердить льготу в автобусе с его помощью могут студенты, пенсионеры, многодетные жители, граждане с инвалидностью. Для его использования нужно открыть мессенджер, зайти в раздел «Цифровой ID», нажать «Создать QR», а затем — «Добавить документы». Затем будет необходимо подтвердить действие через «Госуслуги». В автобусе контролер или инспектор просто считают QR-код. При этом они увидят только подтверждение льготы, а не персональные данные.

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