Износ до 46% канализационных и 43% водопроводных сетей: зачем меняют расчеты за ЖКУ
В Минстрое подтвердили обсуждение двухэтапной реформы тарифов ЖКХ
В России прорабатывают двухэтапную реформу тарифов жилищно-коммунального хозяйства, способную лишить владельцев просторных квартир и домов защиты от резкого роста платежей, об этом сообщает издание со ссылкой на подтверждение Минстроя о том, что инициатива пока находится на стадии обсуждения и окончательные решения не приняты.
Авторы предложения хотят оценивать материальное положение семей исходя из метража недвижимости, чтобы привлечь дополнительные средства на обновление изношенной инфраструктуры и разгрузить региональные бюджеты. По приведенным данным, на сегодняшний день в замене нуждаются около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей.
Предполагаемый механизм реформы включает два шага:
- Первый этап — регионам планируют предоставить право устанавливать дифференцированные инвестиционные надбавки на отопление, водоснабжение и водоотведение отдельно для граждан, бюджетных организаций и бизнеса с сохранением действующих предельных индексов роста платы для населения;
- Второй этап — внутри категории «население» хотят выделить собственников жилья большой площади и отменить для них государственные ограничения роста тарифов, применив новый порядок сначала к расчетам за отопление, а затем — к воде и канализации.
При определении «большой» площади разработчики рекомендуют опираться на региональные нормативы, применяемые при назначении субсидий на ЖКУ, хотя точный порог метража, размер надбавок и сроки запуска второго этапа еще не утверждены. При этом для семей, в которых проживают пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны и другие льготники, собираются сделать исключение, а также сохранить право на жилищные субсидии при превышении допустимой доли расходов на ЖКУ в доходе семьи.
Оценка инициативы в Госдуме и экспертном сообществе
В парламенте и среди отраслевых специалистов предложение встретили критически:
- первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева назвала идею привязать тарифы к площади «глупостью», напомнив, что потребители оплачивают коммунальные ресурсы по объему их расхода, а не по размеру помещения;
- директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указал, что подобная система потребует сложного и затратного администрирования, ударит по небогатым семьям в просторных унаследованных квартирах и способна спровоцировать отказ части жильцов от центрального отопления с перекладыванием расходов на содержание сетей на остальных граждан.