В России прорабатывают двухэтапную реформу тарифов жилищно-коммунального хозяйства, способную лишить владельцев просторных квартир и домов защиты от резкого роста платежей, об этом сообщает издание со ссылкой на подтверждение Минстроя о том, что инициатива пока находится на стадии обсуждения и окончательные решения не приняты.

Авторы предложения хотят оценивать материальное положение семей исходя из метража недвижимости, чтобы привлечь дополнительные средства на обновление изношенной инфраструктуры и разгрузить региональные бюджеты. По приведенным данным, на сегодняшний день в замене нуждаются около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей.

Предполагаемый механизм реформы включает два шага:

Первый этап — регионам планируют предоставить право устанавливать дифференцированные инвестиционные надбавки на отопление, водоснабжение и водоотведение отдельно для граждан, бюджетных организаций и бизнеса с сохранением действующих предельных индексов роста платы для населения;

Второй этап — внутри категории «население» хотят выделить собственников жилья большой площади и отменить для них государственные ограничения роста тарифов, применив новый порядок сначала к расчетам за отопление, а затем — к воде и канализации.

При определении «большой» площади разработчики рекомендуют опираться на региональные нормативы, применяемые при назначении субсидий на ЖКУ, хотя точный порог метража, размер надбавок и сроки запуска второго этапа еще не утверждены. При этом для семей, в которых проживают пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны и другие льготники, собираются сделать исключение, а также сохранить право на жилищные субсидии при превышении допустимой доли расходов на ЖКУ в доходе семьи.

Оценка инициативы в Госдуме и экспертном сообществе

В парламенте и среди отраслевых специалистов предложение встретили критически: