ЦППК провела подготовку пассажирской инфраструктуры к работе в зимний период, работы охватили 678 платформ на 384 станциях в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Специалисты проверили системы отопления, состояние платформ и оборудование в пассажирских зонах. Первый заместитель генерального директора Владимир Булак уточнил, что они также оценили работоспособность тепловых завес, систем отопления и дверей в турникетных павильонах и зданиях вокзалов. По его словам, компания старается сделать так, чтобы пассажирская инфраструктура стабильно работала в условиях низких температур и оставалась комфортной для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.