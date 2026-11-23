Мошенники рассылают гражданам сообщения в популярных мессенджерах и просят перейти в бот для передачи показаний счетчиков, преступники отправляют сообщение от имени УК, ТСЖ или аварийной службы и угрожают отключением электричества и штрафом за непереданные показания. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Они просят перейти в бот, который копирует интерфейс госсервисов. Под видом «проверки» бот просит предоставить персональные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, телефон. После получения данных злоумышленники направляют жертве поддельное сообщение о якобы перехвате информации мошенниками. Лжесотрудник требует код из СМС или реквизиты карты, чтобы «заблокировать» несуществующий кредит, а также убеждает перевести деньги на «безопасный счет».

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, следует помнить простые правила: не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы от посторонних лиц; не открывайте подозрительные боты и не вводите свои данные — закройте чат и удалите его; самостоятельно перепроверьте информацию — позвоните по официальному номеру телефону своей УК; передавайте показания только через официальные ресурсы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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