За Нептуном может скрываться неизвестная планета массой примерно в 1,5–2 раза больше Земли, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые считают, что ее гравитация могла бы объяснить странные орбиты некоторых далеких ледяных объектов.

За Нептуном находится пояс Койпера, заполненный небольшими замерзшими телами. Часть из них движется по необычно вытянутым и сильно наклоненным орбитам, происхождение которых пока остается неясным.

Исследователи провели компьютерное моделирование всей 4,5-миллиардной истории Солнечной системы. В некоторых сценариях скрытая планета действительно создавала орбиты, похожие на те, которые астрономы наблюдают сегодня.

Предполагаемый мир получил условное название Planet X2. Даже в ближайшей точке своей орбиты он мог бы находиться примерно в 200 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Это делает такую планету чрезвычайно трудной для обнаружения. При этом модель пока не объясняет абсолютно все наблюдения.

Ученые надеются проверить гипотезу с помощью новых обзоров неба, в том числе обсерватории Веры Рубин. Пока Planet X2 остается только предполагаемой планетой — прямых наблюдений ее существования нет.