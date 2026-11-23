На новогодние каникулы в 2027 году отведено 11 дней — отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Такого запаса времени хватит и на поездку за рубеж, и на путешествие по России или родному региону. Главное — подобрать направление по душе и по средствам, сообщил udm-info.ru.

Директор туристической компании Евгений Маршак отмечает: обычно туристы начинают планировать новогодние поездки еще ранней осенью. Тем же, кто спохватился только сейчас, расстраиваться не стоит — шанс на незабываемое путешествие еще остается.

«Бронирование на новогодние туры активно идет уже с сентября. В топе сейчас автобусные туры в Киров, Казань, Йошкар-Олу, Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Часто туристы едут по России, выбирая экскурсионные туры в соседние регионы. Это, например, двухдневные туры в Киров, Казань и Йошкар-Олу. А есть туристы, которые едут на Новый год в Сочи и Абхазию», — поделился руководитель.

Среди зарубежных вариантов, по мнению эксперта, многие рассматривают Египет. В начале января воздух там прогревается до +22…+24 °C в зависимости от курорта, и вода держится на том же уровне — купаться вполне комфортно. Солнце активное, но не обжигает, загар ложится мягко, а январь считается идеальным временем для экскурсий.

«Если брать зарубежные туры, то люди на новогодние каникулы едут в Египет, в азиатские страны, например, во Вьетнам, в эту страну спрос в январе особенно повышенный, популярны Тайланд и Китай, остров Хайнань. А вот запрос на ОАЭ в связи с геополитической ситуацией на Востоке сейчас снижен», — говорит руководитель турагентства.

Тем, кто предпочитает отдых в России, как считает эксперт, стоит присмотреться к Сочи. По отзывам тех, кто был там в январе, за один день можно успеть покататься на лыжах в Красной Поляне и прогуляться по пальмовой набережной у Черного моря. В новогодние праздники температура воздуха на курорте держится в пределах +10…+15 °C, а туристов заметно меньше, чем летом. Дендрарий и парк «Ривьера» в это время особенно тихие — идеальное место для неспешных прогулок, а в Олимпийском парке «Сириус» по традиции открыта усадьба Деда Мороза.

«Очень хотели слетать на этот Новый год в Сочи. Были там в январе два года назад, очень понравилось. Будто побывали в другом мире с зелеными деревьями посреди зимы и свежим морским воздухом. Но из аэропорта Ижевска полеты туда этой зимой не запланированы. Думаю, мы не одни такие, кто ждет возвращения полетов в город-курорт», — рассказала жительница Ижевска Марина Артамонова.

По мнению эксперта, не обязательно уезжать далеко: на сайте «Визит Удмуртия» жителям региона предлагают множество новогодних локаций в родном крае. Одна из них — курорт «Яратон» в деревне Карашур, что на 36 км Якшур-Бодьинского тракта. Здесь гостей ждут персонажи удмуртских сказок, а двухчасовые новогодние программы пройдут 3, 4, 5 и 7 января. Взрослый билет стоит ₽1900, детский — ₽1100; отдельно оплачиваются трансфер (₽600 с человека) и прокат тюбингов (₽170 в час). В Резиденции Кизили посетителей встретит Кыз (елочка), для детей подготовлены квесты и маршруты с активностями, а для гостей всех возрастов — театральная программа с Кизили, Кыз и Кукри-бабой, новогодний мастер-класс и шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Завершится все чаем с перепечкой.

По данным эксперта, с середины декабря открывается и усадьба удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая. Праздничные представления проходят у большой живой ели, а вместе с волшебником гостей встречают его помощники — Обыда и лесные звери. Программа «В гостях у Тол Бабая» стоит ₽1150 для детей и ₽1450 для взрослых, длится до двух часов без обеда и включает встречу у ворот, интерактив в Доме Тол Бабая, театрализованное представление на главной сцене, «Сказочную тропу» и сладкий сувенир.

Еще один вариант — туркомплекс «Варяжская дружина», где можно побывать в гостях у Князя и Княгини, пострелять из лука, пометать топорики, попробовать старорусские лепешки из печи и узнать много интересного о жизни в раннем Средневековье. А еще стоит заглянуть к современной Бабе Яге в деревне Котловка Граховского района.

«Резкого скачка цен на путевки не было и это радует. Цены на путешествия по России увеличились в пределах инфляции. Зарубежные туры подорожали также процентов на 10-15. Рост цен есть, но он незначительный. Однодневный новогодний тур по Удмуртии сейчас стоит примерно ₽4-5 тыс. на человека. Тур по России в среднем сейчас стоит примерно ₽7-8 тыс. за сутки на одного, но это очень приблизительные цифры. Заграничные путевки дороже. К примеру, стоимость туров на новогодние праздники в Египет начинается примерно от ₽100 тыс. на человека. Ждать, что в ближайшее время они подешевеют, скорее всего не стоит. То, что на Новый год будут горящие путевки, скажу честно, очень маловероятно», — делится директор турагентства.

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