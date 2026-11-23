27-летняя Ева Канчельскис, падчерица 57-летнего певца Стаса Михайлова и дочь 57-летнего футболиста вышла замуж за избранника по имени Александр, сообщает VOICE.

Отмечается, что молодые люди познакомились во время обучения в Королевском колледже Лондона. Гражданская регистрация прошла в Великобритании, где у Евы есть гражданство. Венчание состоялось в России.

Мать Евы, 53-летняя Инна Михайлова, опубликовала видео с церемонии венчания. На кадрах невеста была в закрытом белом платье с ажурной вышивкой, длинными рукавами, шлейфом и фатой. Празднование устроили в ресторане в Подмосковье.

Ведущим торжества был певец Николай Басков, он также исполнил несколько песен. Певица Наташа Королева выступила дуэтом с самим Стасом Михайловым.

Ранее певица Майли Сайрус показала фотографии со свадьбы с музыкантом Максом Морандо.