В Мытищах восстановили права ребенка на тьюторское сопровождение, местная жительница на личном приеме подала заместителю прокурора Московской области Александру Благородову обращение о нарушении прав ее дочери на получение образования в дошкольном учреждении в соответствии с особенностями развития. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Проверка показала, что малолетняя девочка посещала детский сад в Мытищах и нуждалась в особых условиях обучения. Однако тьюторское сопровождение ей предоставлено не было. Благородов поручил внести представление в адрес директора школы. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в дошкольном отделении введена штатная должность тьютора.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.