63-летний режиссер «Бешеных псов» и «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино в третий раз стал отцом, сообщает People. Его жена, 43-летняя израильская модель и певица Даниэлла Пик, родила сына.

Долгие годы Тарантино сознательно избегал брака, открыто заявляя, что семья помешает ему полностью отдаваться съемкам кино. В разное время ему приписывали романы с актрисой Мирой Сорвино, режиссером Софией Копполой и его главной музой Умой Турман, хотя сама актриса называла их связь исключительно платонической.

Поворотным моментом в жизни постановщика стала встреча с Даниэллой во время промотура «Бесславных ублюдков» в 2009 году. После недолгого расставания пара возобновила отношения, а в ноябре 2018 года сыграла скромную свадьбу в Лос-Анджелесе. У супругов уже есть двое детей: шестилетний сын и четырехлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался ограбить особняк Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе.