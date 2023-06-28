Метановую заправочную станцию возведут на территории подмосковного поселка Сетовка-1

Ожидается, что в реализацию проекта инвестируют более ста пятидесяти миллионов рублей. На территории десять тысяч квадратных метров построят компрессорную станцию для получения сжатого газа и операторную с кафе и магазином. Также запроектирована стоянка на 10 машиномест.

Данный объект станет одним из крупнейших в Московской области метановых станций с планируемой производительностью три тысячи кубометров метана в час. Здесь также появится обустроенная зона отдыха и покупок для посетителей. Монтажные работы планируется начать в июле, а завершить строительство планируется — в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.