«Метриум»: самая дешевая квартира в Подмосковье стоит 2,3 миллиона рублей
Фото: [Медиасток.рф]
Стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье составляет 2,3 миллиона рублей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.
По его словам, речь идет о квартире, расположенной в Воскресенске. Ее площадь составляет пятнадцать с половиной квадратных метров.
Сырцов отметил, что по итогам третьего квартала года средняя стоимость квадратного метра в регионе составляет почти 189 тысяч рублей за квадратный метр.
На продажу в новых домах выставлено порядка 43 тысяч лотов. Большинство из них — квартиры (41,7 тысячи), остальное — апартаменты. За три месяца было заключено более девяти тысяч сделок по договорам долевого участия.