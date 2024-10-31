«Метриум»: самая дешевая квартира в Подмосковье стоит 2,3 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье составляет 2,3 миллиона рублей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

По его словам, речь идет о квартире, расположенной в Воскресенске. Ее площадь составляет пятнадцать с половиной квадратных метров.

Сырцов отметил, что по итогам третьего квартала года средняя стоимость квадратного метра в регионе составляет почти 189 тысяч рублей за квадратный метр.

На продажу в новых домах выставлено порядка 43 тысяч лотов. Большинство из них — квартиры (41,7 тысячи), остальное — апартаменты. За три месяца было заключено более девяти тысяч сделок по договорам долевого участия.