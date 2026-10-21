Стала известна причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

Стала известна причина смерти обладательницы премии «Оскар» и одной из самых ярких актрис Голливуда Евы Мари Сэйнт, сообщает PEOPLE. Она ушла из жизни 6 октября в 102 года в своем доме в Лос-Анджелесе, в окружении семьи.

Согласно свидетельству о смерти, непосредственной причиной стала кардиопульмональная недостаточность — остановка сердца и дыхания. Среди сопутствующих заболеваний указаны старческая деменция, гипертония, гипертиреоз и эмболия.

Ева Мари Сэйнт родилась в 1924 году и прожила долгую творческую жизнь. В Голливуде она проработала семь десятилетий. Ее дебют состоялся в 1954 году в драме «В порту» с Марлоном Брандо.

Настоящую известность ей принесла роль в триллере Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад», где она снималась вместе с Кэри Грантом. Актриса стала музой режиссера и запомнилась зрителям по фильмам «Исход» с Полом Ньюманом, «Большой приз» с Джеймсом Гарнером и «Потому что Винн-Дикси» с Джеффом Дэниелсом и Сисели Тайсон. За роль в последней картине она получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Помимо успешной карьеры, Ева Мари Сэйнт была любящей матерью. У нее остались двое детей — Даррелл и Лоретт, а также четверо внуков и двое правнуков.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в сериале «Дальнобойщики» актера Владислава Толдыкова.