Адвокат Бони заявил о возможном обжаловании после отказа Мосгорсуда пересмотреть дело против Кибы

Super: адвокат Бони допустил обжалование решения суда по иску против Кибы

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Московский городской суд отказался пересматривать дело 46-летней телеведущей Виктории Бони против 20-летней Авроры Кибы — экс-возлюбленной 64-летнего певца Григория Лепса. Таким образом, решение Замоскворецкого районного суда, который ранее отказал Боне в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, осталось в силе.

Адвокат Виктории Бони Алексей Лунев в интервью Super заявил, что сторона Кибы ведет себя противоречиво. По его словам, Аврора отрицает публикацию спорных высказываний, хотя в суде были представлены доказательства — скриншоты из ее подтвержденного личного аккаунта.

Лунев заявил, что Киба отказалась от своих слов, и назвал ее позицию «лживой». При этом адвокат отметил, что еще не обсуждал с Боней итоги разбирательства, и она пока не знает о решении суда. Лунев допустил кассационное обжалование.

Ранее телеведущая Виктория Боня купила 14-летней дочери браслет за €1500.

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