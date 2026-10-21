Стилист Зендеи назвал ее одной из самых красивых невест после свадьбы с Холландом

Super: Лоу Роуч, стилист Зендеи, назвал актрису одной из самых красивых невест

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Лоу Роуч, стилист 30-летней звезды «Эйфории» актрисы Зендеи, высказался о ее тайной свадьбе с Томом Холландом, передает Super. Ее он обсудил в подкасте Aspire with Emma Gred.

Роуч работает с голливудской звездой с 14 лет и хорошо знает ее вкусы и предпочтения. По его словам, на церемонии Зендея выглядела потрясающе. Стилист назвал ее одной из самых красивых невест, которых он когда-либо видел. При этом Роуч признался, что хотел бы узнать больше подробностей о торжестве. Однако пара держит церемонию в секрете.

Зендея и Холланд не афишируют личную жизнь, поэтому фотографии со свадьбы до сих пор не опубликованы. Поклонники могут только догадываться, как прошло мероприятие.

Отдельно Роуч отметил, что иногда сознательно распространяет ложную информацию о жизни актрисы. По его словам, это делается для того, чтобы защитить приватность Зендеи и отвлечь внимание от ее личных событий. Такой подход стилист считает оправданным, ведь он помогает сохранить границы между публичным и частным.

Ранее папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем.

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