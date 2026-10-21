В России раскрыли причины давления Трампа на Украину

Отказ США одобрять поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из третьих стран вписывается в общий курс Вашингтона — наряду со сделкой по дизельному топливу и замораживанием антироссийских санкций. Об этом редкации Новости Mail рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады имени Арбатова РАН Павел Кошкин. Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Дональда Трампа не одобрила передачу Украине перехватчиков от партнеров.

По словам Кошкина, Трамп просто выбирает инструменты давления на Киев, которые кажутся ему эффективными. Прессинг сразу по нескольким фронтам говорит о том, что он пытается реализовать свои намерения по завершению украинского конфликта. Эксперт назвал это для Трампа идеей фикс — с каждым разом он подключает все новые способы давления, которых у него целая коллекция.

При этом задержка с одобрением передачи Patriot не означает, что Украина лишится американского оружия в ближайшей перспективе. Поставки могут притормозить, но об их окончательном прекращении речь не идет, отметил собеседник.

Перспективы мирных переговоров по Украине, по его мнению, по-прежнему туманны. Трамп пытается ускорить процесс, и Россия это ценит, однако бескомпромиссность Европы и Киева оставляет вопрос открытым.

Отдельно эксперт объяснил риторику Марка Рубио и Белого дома: в самих США большинство американцев поддерживают Украину больше, чем Россию. Отсюда и оправдательные заявления о том, что Трамп якобы не запрещал и не отключал Starlink над Украиной. Это обращение к электорату — показать, что Вашингтон не бросает Киев. Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Илон Маск лично распорядился приостановить работу военной версии Starlink — Starshield — на Украине, а перед этим беседовал с высокопоставленными представителями администрации, включая самого президента. Впрочем, прямого распоряжения от Трампа о мерах против Украины, по данным издания, не было. Как резюмирует Кошкин, давление на Киев еще не равносильно отказу от его поддержки.