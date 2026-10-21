«Зеркальные бактерии» еще не существуют, но ученые уже думают, как их остановить: чем опасны искусственные организмы

Ученые предложили первый простой способ обнаруживать так называемую зеркальную жизнь — гипотетические искусственные организмы, построенные из молекул, которые устроены как зеркальные копии обычных, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Royal Society Open Science. Таких организмов пока не существует, но специалисты считают, что в будущем они могут представлять серьезную биологическую угрозу.

Проблема в том, что обычная жизнь на Земле использует молекулы определенной формы. У зеркальных организмов эта структура была бы перевернута, из-за чего иммунные системы людей, животных и растений могли бы хуже их распознавать и быть уязвимы.

Команда из Университета Стратклайда и Даремского университета предложила использовать специальные светящиеся молекулы. Они должны по-разному связываться с обычными и зеркальными клетками и выдавать отличающийся световой сигнал.

По словам ведущего автора Льюиса Маккензи, для анализа можно использовать сравнительно простую оптическую технику, похожую по принципу на ту, что применяется в 3D-очках. Ученые уже располагают нужными микроскопами и камерами и теперь хотят проверить метод на безопасных образцах.

Авторы подчеркивают, что зеркальная жизнь остается лишь теоретической угрозой. Их цель — создать систему обнаружения заранее, до того как технологии синтетической биологии позволят кому-либо попытаться создать такие организмы.