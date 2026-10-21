Реабилитолог Мин Ю назвал главную ошибку при боли в спине

Врач Мин Ю предупредил, что полный покой не всегда помогает при боли в спине

Здоровье

Полный покой при боли в спине не всегда способствует выздоровлению. Об этом сообщает издание Terra.

По словам врача, при появлении боли многие стараются лежать и не двигаться, пока дискомфорт не пройдет. Но это не помогает. Ю советует относительный отдых: временно избегать действий, которые усиливают боль, но продолжать выполнять легкие движения в пределах возможностей организма. Если боль возникает, например, во время спорта, тренировки стоит прекратить до восстановления.

Таким образом, главное — не залеживаться. Движение, даже минимальное, помогает быстрее вернуться в строй. А полный покой может только затянуть процесс.

Ранее диетологи назвали овощи и фрукты, которые нельзя чистить.

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