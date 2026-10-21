В «Белом Граде» в Мытищах поставили на кадастр новостройки

В квартале «Белый Град» городского округа Мытищи поставили на кадастровый учет два новых дома, теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостроек составила 41 тыс. кв. м, они рассчитаны на 602 квартиры. В проекте представлены лоты площадью от 26 до 77 кв. м — студии и квартиры с одной или двумя спальнями, в том числе с балконами и лоджиями. В каждом корпусе обустроены просторные лобби, колясочные и келлеры, на первых этажах расположены помещения под магазины, салоны, сервисы и кафе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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