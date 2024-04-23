Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске

Одиннадцатый Международный форум технологического развития «Технопром — 2024» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа. Мероприятие станет площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек в целях импортозамещения и достижения технологического суверенитета.

Деловая программа форума включает конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программу. Она будет дополнена мероприятиями с участием членов Правительства РФ, панельными дискуссиями с руководителями ключевых министерств и институтов развития, представителями госкорпораций и технологичного бизнеса.

Также пройдут экспертные сессии, круглые столы и лекции ведущих мировых ученых и руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств по вопросам научно-технологического развития, межрегионального и международного кооперационного взаимодействия.

В рамках конгрессной программы состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС, направленные на формирование международного партнерства и продвижение экспорта российских технологических решений на развивающиеся рынки.

Международными партнерами форума выступят дружественные России государства и международные организации.

Подробная информация о мероприятии представлена на официальном сайте проекта.