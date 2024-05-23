МИД: Россия предпримет меры при отмене Японией статьи в конституции об отказе от ВС

Со стороны РФ будут приняты меры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от ВС. Соответствующее заявление сделала директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломат заявила, что РФ следит за попытками Токио отказаться от пацифистических положений в своей конституции из-за курса действующей администрации на повторную милитаризацию. По ее словам, этот процесс набирает обороты в данный момент. Она также подчеркнула, что это может быть опасно из-за новых потенциальных угроз безопасности РФ, и в таком случае, государству придется принять ответные меры.

Япония также должна отдавать отчет, что отмена 9-й статьи, породившей международные обязательства государства в отношении других субъектов международного права, не может пройти без последствий для внешней политики, добавила Воробьева. По ее словам, отказ Японии от курса на мирное развитие неминуемо спровоцирует вызовы безопасности со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона и простимулирует новый этап гонки вооружений.

Тем не менее по итогу этот выбор должны делать граждане страны в ходе референдума, до которого предстоит еще долгий путь, заключила она.