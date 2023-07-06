Миллер допустил прекращение любых отношений с украинским «Нафтогазом»

Неконструктивная позиция украинского «Нафтогаза» может привести к тому, что он окажется под российскими санкциями, и тогда любые отношения с ним станут невозможны, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Нафтогаз» подает необоснованные многомиллиардные иски к России в американские суды, при этом сам нарушает обязательства перед «Газпромом».

Так, «Нафтогаз» отказывается принимать российский газ в точке входа Сохрановка, но при этом требует оплату за транзит.

В условиях поднявшейся в Европе волны русофобии арбитражные разбирательства с «Нафтогазом» в европейских судах будет бессмысленным и не приведет к объективным решениям, считает Миллер.