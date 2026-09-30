«Чем больше детей, тем ниже ставка». Что изменится в семейной ипотеке с 1 октября?

С 1 октября семейная ипотека переходит от единой ставки для всех семей к дифференцированной системе, где условия зависят от количества детей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксененко.

В большинстве регионов для семьи с одним ребенком младше семи лет ставка составит 10%, лимит останется 6 млн рублей. Для семьи с двумя детьми, если хотя бы одному из них нет семи лет, ставка — 8%, лимит — до 8 млн рублей. С тремя детьми — 6% и до 10 млн, с четырьмя — 4% и до 10 млн, с пятью и более — 2% и до 10 млн рублей.

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области параметры выше: один ребенок — 12% и до 12 млн рублей, два — 10% и до 15 млн, три — 8% и до 18 млн, четыре — 6% и до 18 млн, пять и более — 4% и до 18 млн рублей.

Льготная ставка теперь будет субсидироваться максимум 15 лет. При рождении следующего ребенка ставка по действующей ипотеке сможет быть пересчитана в сторону снижения. Для индивидуального жилищного строительства условия сохраняются отдельно: ставка останется 6% независимо от количества детей и региона.

По словам Аксененко, новая система перераспределяет поддержку в пользу больших семей. Для семей с тремя и более детьми в регионах условия сохраняются или становятся выгоднее. Для семьи с двумя детьми ситуация неоднозначная: лимит в большинстве регионов увеличивается с 6 до 8 млн рублей, но ставка одновременно растет с 6 до 8%. Для семьи с одним ребенком условия становятся менее льготными — лимит не увеличивается, а ставка вырастает до 10%, в столичных регионах — до 12%.

«Сам принцип большей поддержки по мере увеличения семьи понятен. Но оценивать программу нужно не только по размеру ставки. Важно, чтобы установленного лимита действительно хватало на жилье, соответствующее потребностям семьи», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что если семья с двумя детьми получает больший кредитный лимит, но подходящая квартира в ее городе все равно стоит существенно дороже, формальное расширение программы не всегда означает реальное улучшение доступности жилья. Поэтому после запуска новых правил важно смотреть на практический результат: какую площадь семьи смогут покупать в разных регионах, каким станет ежемесячный платеж и какая доля семей сможет пройти банковские требования по долговой нагрузке.

Настройка программы по числу детей — логичный шаг, но дальше ее параметры необходимо соотносить с реальной стоимостью семейного жилья в регионах, резюмировал депутат.

Ранее сообщалось о том, что досрочное погашение ипотеки иногда дает наибольшую экономию.