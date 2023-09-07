Минфин США насчитал заблокированных после начала СВО активов России на $280 млрд

В Министерстве финансов США опубликовали данные первичных аудитов, которые были проведены как американскими экспертами, так и специалистами из европейских стран.

Как приводится на сайте американского финансового ведомства, к настоящему времени по всему миру заблокированными в соответствии с антироссийскими санкциями продолжают оставаться порядка $280 млрд.

«Общая стоимость активов <...> оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых хранится в Европейском союзе», — говорится в сообщении министерства.

В Минфине США напомнили, удерживаемые западными странами российские активы будут заблокированы до тех пор, пока Москва не возместит причиненный Украине от проводимой СВО ущерб.