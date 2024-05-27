Министр сельского хозяйства РФ Лут заявила, что в связи с майскими заморозками сильнее всего пострадали яблони

По словам главы Минсельхоза России Оксаны Лут, в связи с майскими заморозками и снегопадами сильно пострадали яблони, поэтому урожай в текущем году будет менее богатым. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что будет рассматриваться вопрос покупки импортных яблок.

По мнению министра, в плане ценовой политики ситуация станет обсуждаться с Минэкономразвития России для сдерживания стоимости яблок.

Она уточнила, что зерновые культуры никак не пострадали от морозной весны и урожай ожидается достаточным для удовлетворения всех потребностей населения.